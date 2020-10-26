Кремль отреагировал на заявление США по Карабаху

Конфликт в Нагорном Карабахе не должен стать местом для соперничества или конкуренции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление США о прекращении огня в регионе.

«Процесс урегулирования карабахского кризиса, находящегося в острой стадии, не должен и не может быть местом для какого-то соперничества или конкуренции», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он добавил, что Россия приветствует любые шаги, которые могут остановить войну. В Кремле внимательно отслеживают ситуацию в Карабахе и считают, что никакого урегулирования, кроме мирного, быть не может, заявил Песков.

Ранее госдепартамент США заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября. Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.