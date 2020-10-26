Губернатор Иркутской области заразился коронавирусом

Глава Иркутской области Игорь Кобзев заразился новым коронавирусом, он чувствует себя хорошо, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«[Тест] положителен, [губернатор] работает на самоизоляции, чувствует себя хорошо», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, это не первый случай коронавируса у глав регионов России. Так, ранее заболели губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

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