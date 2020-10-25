В Минске начался «марш оппозиции»

На площади Свободы в центре Минска собрались более тысячи сторонников белорусской оппозиции.

Собравшиеся с бело-красно-белыми скандируют «Жыве Беларусь!». В районе площади сосредоточено большое количество силовиков и спецтехники. Пока сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в проведение акции протеста. К протестующим присоединяются люди со стороны улицы Ленина и улицы Немига, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в центр белорусской столицы стягивается милиция, внутренние войска, ОМОН и спецтехника.

В воскресенье истекает срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила действующему главе республики Александру Лукашенко. 13 октября она заявила, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.

23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы», а не «президентом» Белоруссии.