Рогозин назвал черный день российской космонавтики

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил, что 60 лет назад 24 октября на Байконуре произошла авария с большим числом жертв.

«Ровно 60 лет назад на космодроме Байконур произошла трагедия с многочисленными человеческими жертвами. За полчаса до запланированного пуска ракеты Р-16 несанкционированно запустился двигатель второй ступени. За ним последовало разрушение первой ступени и пожар на стартовой площадке 41», – написал глава госкорпорации в Twitter.

Среди жертв трагедии был главнокомандующий РВСН маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин, напомнил Рогозин. Он добавил, что через три года после этого случился пожар на шахтной пусковой установке ракеты Р-9, погибли восемь человек.

«Этот день (24 октября – прим. ВЗГЛЯД) у нас считается «черным» днем. Пуски ракет в этот день по традиции не проводятся», – добавил глава корпорации.

Отметим, что в субботу, 24 октября, был арестован директор космического центра «Восточный» и руководитель космодрома Восточный Роман Бобков. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.