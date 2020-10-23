Собянин рассказал о жалобах на отказ работодателей от перевода на удаленку

Много московских работодателей не переводят на удаленку своих сотрудников, поступает много жалоб на такие действия, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это очень важно выполнять требования, чтобы мы работников, которые старше 65 лет, которые болеют хроническими заболеваниями, оберегли от заражения, обеспечили работу на удаленке. Только в крайнем случае, когда есть нужда на предприятиях в этих работниках, сохранять на трудовом месте, но при этом обеспечивать тоже безопасность, это очень важно. Потому что, к сожалению, большинство тяжело болеющих коронавирусом – это люди пожилого возраста или болеющие хроническими заболеваниями, они находятся в явной группе риска», – цитирует Собянина РИА «Новости».

По его словам, профсоюзы также должны заниматься этой работой. Поступает много жалоб на то, что не все руководители предприятий соблюдают требования и не переводят на удаленку людей, которые находятся в зоне риска, добавил глава города.

Со своей стороны председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев отметил, что организации продолжат защищать права работников. «Мы тоже получаем определенное количество обращений, но еще в отличие от принятых вами мер о сохранении заработной платы, многие считают, что отправить на дистанционное – это значит не платить денег. Это абсолютно противоречит тому, что вы требуете, и действующему законодательству. И в этой ситуации мы имеем тесный контакт, у нас есть договора и с прокуратурой, и с Роспотребнадзором, с тем, чтобы наши общественные контролеры не допускали этого ни в коем случае», – сказал Антонцев.

Собянин отметил, что в случае, если не удается перевести человека на дистанционный режим, то можно оформить больничный лист. «У нас колл-центр работает постоянно, принимает заявки тех, которые считают, что им необходимо не на удаленку перейти, а взять больничный лист. Это тоже вариант там, где невозможно по-другому. Но все равно надо добиваться, чтобы человек получал либо зарплату, либо по больничному листу выплату», – сказал мэр.

В понедельник Сергей Собянин заявил, что московские власти не исключают дальнейших точечных ограничений на фоне распространения коронавируса, но не видят необходимости в принятии более жестких мер. До этого он сообщал, что в столице около миллиона человек перешли на удаленный режим работы.