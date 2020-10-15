В Москве на удаленку перешли 1 млн человек

В Москве около миллиона человек перешли на удаленный режим работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня около миллиона человек перешли на дистанционку. Граждане 65+ плюс хронически больные москвичи тоже во многом услышали в большинстве, мы видим их минимальное передвижение по городу, в метро, в наземном общественном транспорте. Если сравнивать с прошлым годом, мы четко знаем, сколько это было, где-то на 39% снижение», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

«Мы делаем все, что можем для того, чтобы сгладить пики заболеваемости», – цитирует ТАСС столичного мэра.

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Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице Собянин обязал всех московских работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы предоставить сведения о их переводе. Тем компаниям, которые не выполнят данное требование, либо подадут неполную информацию, грозит приостановка деятельности.