Байден пообещал наказать Россию за «вмешательство» в выборы в США

Кандидат демократов в президенты США Джозеф Байден в ходе заключительного раунда теледебатов в Нэшвилле (штат Теннесси) пообещал заставить Россию, Иран и Китай поплатиться за приписываемое им вмешательство в американские избирательные процессы.

«Любая страна, какой бы они ни была, вмешивающаяся в американские выборы, поплатится», – ответил демократ, упомянув Россию, Китай и Иран. «Они поплатятся, если меня изберут [президентом США]. Они нарушают суверенитет Америки», – приводит ТАСС ответ Байдена на просьбу прокомментировать заявление директора Нацразведки США Джона Рэтклиффа.

Накануне директор нацразведки США Джон Рэтклифф выступил с утверждением, что Иран и Россия якобы получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей. В Кремле выразили сожаление в связи с новыми безосновательными обвинениями США в адрес России во «вмешательстве» в американские президентские выборы.

В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что в США после завершения предвыборных перепалок возобладает здравый смысл. Как заметила дипломат, в Соединенных Штатах обвинения России во вмешательстве в электоральные процессы уже стали фактором внутренней повестки, а также темой для зарабатывания дополнительных очков в предвыборной гонке.

Ранее президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследования приписываемого ему «сговора» с Москвой. При этом глава Белого дома назвал «связанное с Россией надувательство» «величайшим политическим преступлением в американской истории».