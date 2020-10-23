Сенат США затребовал данные об участии Турции в конфликте в Карабахе

Группа американских сенаторов от Демократической партии США подготовила запрос к Госсекретарю Соединенных Штатов Майку Помпео о применении Турцией истребителей-бомбардировщиков F-16 американского производства на Южном Кавказе с момента эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Сенаторы предложили шефу американской дипломатии пояснить, используют ли Азербайджан и Турция американскую военную помощь для нарушения прав человека. В частности, от Помпео потребовали уточнить, применяла ли Анкара истребители-бомбардировщики F-16 американского производства «на Южном Кавказе со времени эскалации конфликта [вокруг Нагорного Карабаха] 27 сентября 2020 года». Предполагается, что госсекретарь Соединенных Штатов ознакомит комитеты по иностранным делам Сената и Палаты представителей Конгресса США со своими выводами о предполагаемых нарушениях прав человека правительствами Азербайджана и Турции не позднее чем через 30 дней после принятия резолюции, передает ТАСС.

Авторами инициативы стали сенаторы от Демократической партии США: Боб Менендес, Крис Ван Холлен, Боб Кейси, Эдвард Марки, Ричард Дурбин, Кори Букер и Джек Рид.

Кроме того, главе внешнеполитического ведомства США предписывается уведомить законодательную ветвь власти о том, имеются ли в настоящее время какие бы то ни было «чрезвычайные обстоятельства, <...> делающие необходимым продолжение содействия в сфере безопасности» Анкаре и Баку.

Напомним, в понедельник в Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию об исключении Турции из НАТО в связи с оказанием открытой поддержки Азербайджану в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Кроме того, в минувшую пятницу официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман указал Турции на нарушение обязательств перед НАТО в связи с введением в строй российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Турция стремится устроить новый геноцид армянского народа, а сам конфликт в Нагорном Карабахе не начался бы без вмешательства Анкары. Как заявил президент Армении Армен Саркисян, Турция пытается взять под контроль нефте- и газопроводы, а также потоки миграции не только в Азербайджане, но и в других регионах, чтобы влиять на Европу, Северную Африку, Центральную Азию и Каспийский регион.

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