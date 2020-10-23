Москва призвала остановить «разогрев» темы размещения РСМД в Европе

Официальные лица американской администрации вновь разогревают тему размещения ракет средней дальности в Европе, тенденцию нужно остановить, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя заявления главы Пентагона США Марка Эспера.

«Ответственные лица администрации США вновь начали разогревать тему предстоящего, как они утверждают, размещения их средств средней дальности не только в Азии, но и в Европе. Эти вопросы тоже в поле нашего зрения. Ситуация в целом имеет тенденцию к осложнению. Это надо остановить», – приводит слова Рябкова ТАСС.

В четверг президент Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» предупредил, что Россия вынуждена будет принять ответные шаги на размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Во вторник глава Пентагона США Марк Эспер заявил о намерении США нарастить число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии до уровня России и Китая.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. 4 марта президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД.

В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.