Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury за то, что организации не предоставили информацию по мотивированному требованию антимонопольного органа.

Отмечается, что оштрафованы ООО «Мэркури Классик», ООО «Мэркури Элит», ООО «Турбийон Холдинг» и ОАО «ТД ЦУМ». ФАС России направила компаниям запрос о предоставлении в связи с непредставлением сведений в ходе внеплановых выездных проверок, говорится в сообщении на сайте ведомства. Сумма штрафа не уточняется.

«Речь идет о глобальных трансграничных рынках, в том числе и рынке интернет-торговли. В связи с этим мы налаживаем сотрудничество при проведении этого расследования с зарубежными коллегами. Попытки затянуть расследование, не предоставляя антимонопольному органу необходимую информацию, будут впредь пресекаться административными штрафами», – заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Ранее ЦУМ в Москве был оштрафован за нарушение перчаточно-масочного режима более чем на 1 млн рублей.