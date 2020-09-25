ЦУМ в Москве оштрафовали за нарушение масочного режима

За нарушение перчаточно-масочного режима Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве был оштрафован более чем на 1 млн рублей, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве, был оштрафован более чем на миллион рублей [за нарушение масочного режима]», – сказал он в эфире телеканала «Москва-24».

По его словам, за несоблюдение масочно-перчаточного режима предусмотрены достаточно высокие штрафы. В частности, предприятиям торговли было выписано уже более 15 тыс. штрафов.

Также Немерюк добавил, что с мая в Москве было закрыто 43 предприятия торговли за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей. Кроме того, была приостановлена деятельность некоторых магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия».

Ранее сообщалось, что московские магазины оштрафовали на 450 млн рублей за нарушение масочного режима. Пассажирам общественного транспорта Москвы из-за отсутствия масок и перчаток выписали более 47 тыс. штрафов на общую сумму свыше 237 млн рублей.

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