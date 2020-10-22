Госдума одобрила введение дополнительных возможностей отдыха пенсионеров Крайнего Севера

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера, получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по России к месту отдыха и обратно. При этом само место отдыха может находиться за пределами России.

Поправки вносятся в закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Законопроектом предлагается изменить действующие условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрев возможность ее получения в случае выбора места отдыха не только на территории России, но и за ее пределами. Такая компенсация по-прежнему будет предоставляться один раз в два года, при этом компенсироваться будет только проезд по территории России, передает РИА «Новости».

Как отметила одна из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Раиса Кармазина, «проект федерального закона разработан с целью обеспечения равных возможностей для реализации прав пенсионеров». Депутат ГД сообщила, что на данный момент закон устанавливает, что неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право получить компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории России и обратно.

«Законопроектом предлагается расширить выбор для получателей компенсации, то есть правом компенсации проезда по России смогут воспользоваться не только те, кто выбрал для отдыха территорию России, но и отдохнувшие за ее пределами», – сказала она.

Депутат добавила, что «пенсионерам предоставляются дополнительные возможности для реализации их прав». «Компенсацию получит каждый пенсионер, которому она полагается, вне зависимости от выбора места отдыха», – подчеркнула депутат ГД.

В документах к проекту поясняется, что финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией законопроекта, будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда России на указанные цели.

Ранее Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год, до конца 2023 года.