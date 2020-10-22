Парламент Киргизии снизил избирательный порог для партий на выборах

Парламент Киргизии изменил законы республики, теперь избирательный порог для принимающих участие в парламентских выборах партий снижен с 7% до 3%.

Депутаты в трех чтениях отменили использование на выборах «формы №2», позволяющей избирателям голосовать не по месту прописки. Также парламентарии снизили избирательный взнос для партий с 5 млн сомов (61,7 тыс. долларов) до 1 млн сомов (12,3 тыс. долларов), передает ТАСС.

Напомним, на фоне беспорядков президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.

Накануне он подписал указ о назначении себя и. о. президента Киргизии.