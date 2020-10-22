В Кремле назвали затронутые на встрече Путина с РСПП темы

Президент Владимир Путин на закрытой встрече с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) не обсуждал ситуацию вокруг «Норникеля», однако тема экологии поднималась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «Норникель» вообще не упоминался, хотя про экологию говорили». Также обсуждалась Парижская конвенция, «говорили про неизменность правил для бизнеса, говорили про отношения бизнеса и силовых ведомств», передает РИА «Новости».

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Около 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

По оценке экспертов, техногенная катастрофа стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона.

Владимир Путин требовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия.