Баку заявил о пуске баллистических ракет с территории Армении

Минобороны Азербайджана заявило, что с территории Армении в направлении Габалинского района на севере страны был произведен пуск баллистических ракет.

«Двадцать второго октября в 09.00 (08.00 мск) с территории Армении в направлении Габалы и Кюрдамира был произведен пуск баллистических ракет», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы военного ведомства.

Тем временем официальный представитель Минобороны Арцрун Ованнисян заявил, что заявление азербайджанских властей о ракетном обстреле Габалинского района с территории Армении является дезинформацией и преследует цель вовлечь Армению в военные действия, передает ТАСС.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.