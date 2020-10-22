Азербайджан заявил о продолжающихся боях в Карабахе

На линии соприкосновения в Карабахе продолжаются интенсивные боевые действия по различным направлениям, сообщило минобороны Азербайджана.

«В настоящее время боевые действия продолжаются по всему фронту», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что в течение всего минувшего дня и в ночь на 22 октября шли боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях.

«Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что в результате операции ВС Азербайджана на Губадлинском направлении «обороняющиеся подразделения армянских вооруженных сил, понеся потери в личном составе и военной технике, были вынуждены отступить с важных высот и ряда позиций».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан понес большие потери в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе и теперь вынужден задействовать последние резервы.

Накануне Анкара допустила отправку вооруженных сил Турции в Карабах по просьбе Баку.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.