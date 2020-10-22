«Союз МС-16» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган.

С МКС на Землю вернулись российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Корабль отстыковался от МКС в 02.32 мск. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс продолжили работу на станции, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, из-за связанных с пандемией требований сразу после возвращения в Москву Иванишин и Вагнер смогут увидеть только тех родственников, которые не входят в группу риска и пройдут ПЦР-тестирование. В ЦПК уточнили, что дети младше 12 лет и родители космонавтов старше 65 лет будут допущены к членам экипажа «после прохождения [космонавтами] острого периода реабилитации, это пять-семь дней».

Накануне командование МКС перешло от США к России. В тот же день в российском сегменте Международной космической станции произошел сбой в системе подачи кислорода «Электрон-ВМ». Система уже выходила из строя 14 октября, однако была восстановлена.

Напомним, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вместе с астронавтом НАСА Кэтлин Рубинс прибыли на борт МКС 14 октября на борту корабля «Союз МС-17», установив рекорд по скорости полета до станции.