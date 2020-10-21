Немецкий эксперт по Чечне: Чеченцы через 20 лет будут восприниматься не как террористы, а как ученые

Через 10-20 лет чеченцы могут начать восприниматься общественным сознанием как ученые, телеведущие и политики, а не террористы, заявила немецкий эксперт по Чечне и чеченской диаспоре социолог Марит Кремер.

Отвечая на вопрос о том, какова была ее реакция на сообщение об убийстве учителя в Париже, Кремер рассказала «об одном молодом чеченце», у которого она брала интервью год назад.

«Он родился в Чечне, вырос в Германии, защитил кандидатскую диссертацию в одном из элитных немецких университетов. Так вот, он рассказал, что когда в мире происходит какой-то теракт, первая его мысль: «Какой ужас!». А вторая: «Надеюсь, это были не чеченцы», – передает слова эксперта Deutsche Welle.

Она отметила, что «чеченцы всегда воспринимаются общественным сознанием как террористы, а не как ученые или телеведущие, политики или кто-то еще».

«Возможно, это когда-нибудь изменится. Лет через 10-20. И тогда мы будем соотносить чеченцев со сферой политики, науки, с другими областями. И они не будут ассоциироваться исключительно с терроризмом», – добавила Кремер.

Эксперт не согласилась с тем, что чеченцы во Франции и в Европе в целом якобы «создают проблемы» для правоохранительных органов.

«Конечно, нет. Среди чеченцев действительно есть те, кто совершает насильственные акты. Есть среди них и участники организованных преступных группировок (...) Все эти люди известны полиции, судебным органам. Но чеченцев воспринимают как однородную группу, считается, что все чеченцы одинаковые. И в этом-то и заключается проблема», – пояснила Кремер.

При этом произошедшее во Франции она эксперт объяснила тем, что религия якобы часто воспринимается чеченцами «в буквальном смысле, точно так же, как ультрарелигиозные христиане интерпретируют Библию – именно так, как написано, без критического взгляда».

«И тогда такая реакция на карикатуры пророка Мухаммеда кажется почти неизбежной. В этот раз это дошло до убийства учителя», – объяснила она.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у мигрантов из Чечни проблемы с интеграцией в Европе, Кремер ответила утвердительно, отметив, что «этому есть различные причины».

«Иногда проблемы могут быть связаны с тем, что семья в течение многих лет не получает вида на жительство. Люди не знают, смогут ли они остаться в Германии и получится ли у них что-то здесь построить. И это можно заметить по детям из таких семей: они хуже учат немецкий, медленнее интегрируются в обществе и начинают заниматься только после того, как семья получает вид на жительство (...) Найдите, к примеру, учителя в школе, который будет поддерживать ребенка, родители которого не имеют никакого понятия о немецкой системе образования! Эти родители не могут ему помочь, у них у самих дел по горло со всеми этими процессами получения статуса беженца, так что детям часто приходится проходить через все это в одиночку. Ну и, конечно, сюда еще наслаиваются проблемы с пережитым насилием, с травматизацией от войны – все это не проходит бесследно, и это просто нельзя взять и с себя отряхнуть», – заявила эксперт.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению.

Причиной нападения якобы мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Макрон назвал нападение террористическим актом.

Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, так как его семья была принята французской стороной. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте двух лет».