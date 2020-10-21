Избитая стримером Mellstroy девушка отказалась писать на него заявление

Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) в прямом эфире Алена Ефремова отказалась писать на него заявление в полицию, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Девушка сообщила по телефону в полицию об избиении, но после того, как полицейские приехали к ней в больницу, заявление она писать отказалась», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, правоохранители все равно проведут проверку на основании телефонограммы.

Ранее в прокуратуру Пермского края пожаловались на Бурима за то, что в эфире его стрима транслировалось избиение девушки. Ефремова сообщала в соцсетях, что блогер якобы разбил ей лицо и сломал челюсть.