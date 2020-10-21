Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи рос на 0,31% и достигал 2811,87 пункта, а индекс РТС – на 0,4%, до 1145,30 пункта, передает ТАСС.

К 10.03 индекс Мосбиржи находился на отметке 2814,62 пункта (+0,41%). Индекс РТС торговался на уровне 1148,50 пункта (+0,68%).