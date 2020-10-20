МИД ответил на обвинения США в кибератаках

США не представили никаких доказательств в подкрепление своих обвинений в адрес российского руководства в кибератаках, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сначала замминистра юстиции США Джон Демерс, а вслед за ним госсекретарь Майк Помпео объявили о выдвижении уголовных обвинений в отношении шести российских граждан, являющихся якобы сотрудниками российских спецслужб. Как обычно, никаких доказательств не представлено. Растиражированы избитые тезисы о «причастности» нашей страны к широкому спектру деструктивных действий в информационном пространстве», – напомнила Захарова в публикации на сайте МИД.

Российская сторона категорически отвергает эти домыслы, российские государственные структуры не имеют никакого отношения к «вредоносной деятельности в интернете», подчеркнула дипломат.

Она предположила, что за подобными обвинениями стоят «соображения конъюнктурного политического характера» и желание «русофобских сил в США» поддерживать тему «российской угрозы» в разгар предвыборной кампании.

«Наша позиция к выстраиванию взаимодействия в киберделах неоднократно озвучивалась, в том числе на высшем уровне. В частности, она сформулирована в заявлении президента Российской Федерации от 25 сентября 2020 года о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности», – отметила Захарова.

Она подчеркнула, что заявление российского президента Владимира Путина с призывом к взаимодействию в этой сфере представитель минюста США назвал «циничной пропагандой», это была первая публичная реакция Вашингтона на эти слова главы российского государства.

«Показательно, что американцы предпочли отреагировать на предложение российского лидера на уровне замглавы федерального ведомства, причем не профильного», – заключила Захарова.

В понедельник минюст США предъявил обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица якобы являются сотрудниками ГРУ и организовывали в том числе и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Почти одновременно в Великобритании заявили, что разведка России якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.

Напомним, вирус NotPetya, известный также как Petya, в 2017 году атаковал тысячи компьютеров по всему миру, в том числе системы Роснефти, Башнефти и компьютеры правительства США. Восстановить потерянные данные, как и сами компьютеры, оказалось невозможно. В 2018 году Великобритания обвинила российские власти в причастности к кибератаке с использованием этого вируса. Позднее аналогичные обвинения выдвинули в США, Австралии, Канаде и Дании. В Кремле заявили, что российская сторона «категорически отвергает» данные обвинения.