Орешкин рассказал о неизбежности кризисов в России

Кризис является неотъемлемой частью любой развивающейся системы, поэтому, если Россия хочет идти вперед, то их точно не избежать, выразил мнение помощник президента России Максим Орешкин.

«Кризис – это неотъемлемая часть любой развивающейся системы. Если мы хотим идти вперед, не стоять на месте, то на пути любого движения вперед таких явлений точно не избежать. Важно, конечно, что несут кризисы и как они проходят, как на них в целом реагирует система, какие последствия есть для разных участников процесса: для компаний, для населения, для экономики в целом», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом он добавил, что в реакции государства на кризисы есть три важных элемента. «Первый – это макроэкономическая политика, это те выводы, которые экономисты сделали еще из кризисов 30-х годов прошлого века, из великой депрессии в США, из кризисов в Европе», – заметил Орешкин.

По его словам, вторым элементом является поддержка граждан, так как в любом кризисе есть люди, которые оказываются в трудной жизненной ситуации. «Таким людям нужно помогать и оказывать им поддержку для того, чтобы они не выпадали из социума, не оказывались в таких трудных жизненных ситуациях продолжительное время», – объяснил помощник президента.

Третьим элементом Орешкин назвал «поддержку структурных изменений в экономике». «Если посмотреть на то, как мы реагировали на кризис, те решения, о которых сейчас говорил Михаил Владимирович Мишустин, снижение, например, страховых взносов и налога на прибыль IT-компаний, это меры экономической политики, которые поддерживают структурные изменения, поддерживают изменения экономики, позволяют ей выйти на более высокие темпы роста», – подчеркнул спикер.

Так, Орешкин заключил, что «кризис неизбежен, если мы хотим развиваться». «Кризисы будут, важно, как на эти кризисы реагировать, и главное – обеспечивать защиту людей в таких кризисных ситуациях», – подытожил он.

Ранее Орешкин со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда спрогнозировал, что Россия станет пятой экономикой мира к концу 2020 года. Он добавил, что бизнес на фазе восстановления экономики России должен восстанавливаться самостоятельно без новых мер господдержки. По его словам, «после режима антикризисных действий, после стабилизации экономики всегда приходим к тому моменту, когда восстановление экономики должно быть самоподдерживающимся».