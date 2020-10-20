Глава резиденции Деда Мороза погиб в авиакатастрофе под Вологдой

Глава резиденции Деда Мороза Олег Васильев погиб при крушении вертолета в Вологодской области.

Частный вертолет, следуя маршрутом Вологда – Великий Устюг, упал в реку Сухону, передают «Вести Вологда».

Сообщается, что пилот не справился с управлением, зацепив лопастью линию электропередач и обесточив несколько населенных пунктов. После падения в реку вертолет понесло течением, самостоятельно выбраться из кабины никто не смог.

По информации РИА «Новости», в салоне находились четыре человека, в том числе гендиректор туристической компании «Дед Мороз» Олег Васильев и президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мозер.

ТАСС также сообщает, что документы бывшего заместителя губернатора Вологодской области, ныне гендиректора АО «Дед Мороз», обнаружены на месте крушения частного вертолета. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, на месте также найдены документы пилота и еще двоих человек.

По данным источников, погибший бизнесмен хотел вложиться в развитие проекта Вотчина Деда Мороза. Рассматривалась возможность организации вертолетных экскурсий в Великоустюгском районе. Вместе с предпринимателем летела его протеже. Все они, по всей вероятности, погибли при крушении.

Во вторник МЧС получило сообщение о падении вертолета возле населенного пункта Богородское в Татарстане. После катастрофы Вологодская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.