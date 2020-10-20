МЧС проверит сообщения о падении вертолета в Татарстане

Спасатели получили сообщение о падении вертолета возле населенного пункта Богородское Пестречинского муниципального района Татарстана, идут поисковые работы, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

«В 14.26 мск в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по системе «112» поступило сообщение о падении вертолета вблизи н.п. Богородское Пестречинского района. К месту возможного происшествия направлены силы и средства Пестречинского пожарно- спасательного гарнизона», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отмечается, в рамках поисковых работ организовано взаимодействие с диспетчером ОАО «Международный аэропорт «Казань», управлением ФСБ по Татарстану, МВД по республике, Республиканским центром медицины катастроф и другими министерствами и ведомствами, передает РИА «Новости».

«По состоянию на 15.45 поисковые работы по предполагаемому месту возможного падения воздушного судна результатов не дали», – указывает ведомство.

Ранее в Вологодской области вертолет упал в реку. Глава администрации Нюксенского района Светлана Теребова пояснила, что вертолет врезался в высоковольтную линию, после чего упал в речку между деревнями Бобровское и Мыс. При крушении вертолета погибли два человека.