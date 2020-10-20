При падении вертолета в Вологодской области погибли два человека

При крушении частного вертолета в Вологодской области погибли два человека, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

«По предварительным данным, погибли два человека – пилот и пассажир, которые находились на борту», – пояснили в ведомстве ТАСС.

В МЧС уточнили, что в результате крушения были обесточены три населенных пункта в Вологодской области.

Напомним, во вторник в Вологодской области вертолет упал в реку. Глава администрации Нюксенского района Светлана Теребова пояснила, что вертолет врезался в высоковольтную линию, после чего упал в речку между деревнями Бобровское и Мыс.