Вертолет упал в реку в Вологодской области

В Вологодской области вертолет упал в реку, сообщил источник в экстренных службах области.

«Упал в реку, по предварительной информации, небольшой вертолет», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, инцидент произошел в Нюксенском районе области. Есть ли в результате ЧП жертвы и пострадавшие, не уточняется.

Другой источник пояснил, что вертолет Robinson упал в районе поселка Бобровское, на место выехала группа Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Глава администрации Нюксенского района Светлана Теребова, находящаяся на месте происшествия, пояснила, что вертолет врезался в высоковольтную линию. «Вертолет врезался в высоковольтную линию и упал в речку между деревнями Бобровское и Мыс, их разделяет река. Вертолет несет по течению. Видно, что внутри вертолета есть человек, но вытащить пока не можем, пока ничего не понятно, жив он или нет. Навстречу направили катер», – пояснила Теребова.

В июне при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области погиб один человек.