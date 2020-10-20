Конференция перед Форумом молодых дипломатов БРИКС прошла в Москве

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20 октября, вторник  |  Последнее обновление — 16:42  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

Россия и Саудовская Аравия могут скорректировать сделку ОПЕК+ Pavel Golovkin/АР/ТАСС
Сразу два телефонных разговора между Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран и что ждет нефть? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Появление супердальнобойных пушек обещает революцию в сфере вооружений современных ВМФ Global Look Press
ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие? Подробности...
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Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга

Древняя земля Нагорного Карабаха вызывает бурные эмоции у всех, кто считает себя к ней причастным Илья Питалев/РИА Новости
Противостояние в Нагорном Карабахе, и в целом между армянами и азербайджанцами отличается исключительным накалом взаимной ненависти. Обе стороны готовы на все ради своего понимания истории и этнической правоты. Какие методы используются для того, чтобы десятилетиями создавать образ врага и культивировать исторические страхи среди этих народов? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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России необходимо министерство счастья

Сергей Мардан, публицист
Современный мир одержим экономическими показателями: цифры ВВП, динамика экономического роста, доходы на душу населения, протяженность железных дорог, количество метров торговых площадей и так далее. Но все это не делает людей счастливее. Подробности...
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Мама не научила больными дома сидеть?

Алексей Федоров, кардиохирург
Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе бушует не «обычное ОРВИ», а коварный ковид. Или имеешь свое мнение космического масштаба и не менее космической глупости? Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей. Подробности...
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Вы за провокаторов или за террористов?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм – наш общий враг. Однако из этого не следует, что мы должны сделать из похабного журнала «Шарли Эбдо» с его похабными карикатурами знамя европейской цивилизации. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

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    Конференция перед Форумом молодых дипломатов БРИКС прошла в Москве

    20 октября 2020, 16:29

    В Москве прошла онлайн-конференция, посвященная предстоящему V Форуму молодых дипломатов стран БРИКС, который пройдет в российской столице и в Казани.

    Участники встречи обсудили формат этого мероприятия, его повестку, а также значение постоянных контактов молодых дипломатов в международном сотрудничестве. В мероприятии приняли участие представители МИД России, Федерального агентства по делам молодежи, а также правительства Татарстана, передает журнал «Международная жизнь».

    Председатель совета молодых дипломатов МИД Константин Колпаков сообщил, что впервые идея созыва форума появилась в 2015 году, когда Россия, как и сейчас, председательствовала в объединении БРИКС. Тогда состоялось совсем небольшое мероприятие, но уже в следующем, 2016 году, в Индии состоялся полноценный второй форум, который занял целую неделю.

    «Конечно, в 2020 году целый ряд факторов внес существенные коррективы в нашу работу, но мы очень рады, что нам удалось сохранить очно-заочный формат проведения встречи дипломатов стран БРИКС. В этом году она состоится в Казани. Это очень важно, поскольку мы сможем показать нашим гостям не только столицу страны, но и ее регионы», – заметил Колпаков.

    По словам председателя совета молодых дипломатов МИД, в ходе форума предусмотрены как рабочие сессии, так и ознакомительная программа для участников. Основных тем для рассмотрения будет четыре: взаимодействие в форматах БРИКС и БРИКС плюс, развитие контактов по линии объединений молодых дипломатов, вопросы цифровизации.

    Руководитель отдела по делам БРИКС МИД России Михаил Калугин отметил, что задача Москвы заключалась в том, чтобы вписать форум в контекст всего цикла российского председательства в БРИКС. Несмотря на многочисленные ограничения, сотрудничество стран пятерки идет очень активно. Уже известно, что 17 ноября в режиме видеосвязи состоится XII саммит БРИКС. В целом запланировано проведение более 150 мероприятий, большинство из них проходит в режиме онлайн.

    Калугин отметил, что Форум молодых дипломатов имеет особое значение для российской стороны. «Правда, в этом году не смогли из-за транспортных ограничений прилететь молодые дипломаты из столиц стран БРИКС не смогли прилететь в Россию из-за транспортных ограничений, но мы нашли выход и предложили поучаствовать в дискуссии тем из них, кто работает непосредственно в посольствах стран-участниц в нашей стране. Уверен, предстоящие обсуждения будут интересны для всех сторон», – подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Начальник отдела международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Татьяна Селиверстова подчеркнула, что на молодежном треке по направлению стран БРИКС Россия всегда задает актуальные тренды. В 2015 году, помимо форума молодых дипломатов, Россия провела и Молодежный саммит стран-участниц этого объединения. В его рамках было предложено проводить ежегодные встречи глав ведомств по делам молодежи.

    «В этом году шестой по счету саммит состоится в конце ноября в Ульяновске, также в очно-заочном формате. Мы надеемся, что дипломаты, работающие на территории России, найдут возможность присоединиться к нему и выступить в его рамках. Позиция тех, кто будет в ближайшем будущем формировать политику своих стран, крайне важна для нас. Со своей стороны мы готовы поддержать этот формат как на экспертном, так и на ресурсном уровне», – заявила Селиверстова.

    С обращением к будущим участникам форума обратился специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал. Он заметил, что молодые кадры нередко приходят в сферу дипломатии с новыми и нестандартными идеями, мыслями и подходами. Это крайне важно в современных условиях, когда основными задачами становятся установление глобального мира, равенства и уважения в международных отношениях.


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