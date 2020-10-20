Конференция перед Форумом молодых дипломатов БРИКС прошла в Москве

В Москве прошла онлайн-конференция, посвященная предстоящему V Форуму молодых дипломатов стран БРИКС, который пройдет в российской столице и в Казани.

Участники встречи обсудили формат этого мероприятия, его повестку, а также значение постоянных контактов молодых дипломатов в международном сотрудничестве. В мероприятии приняли участие представители МИД России, Федерального агентства по делам молодежи, а также правительства Татарстана, передает журнал «Международная жизнь».

Председатель совета молодых дипломатов МИД Константин Колпаков сообщил, что впервые идея созыва форума появилась в 2015 году, когда Россия, как и сейчас, председательствовала в объединении БРИКС. Тогда состоялось совсем небольшое мероприятие, но уже в следующем, 2016 году, в Индии состоялся полноценный второй форум, который занял целую неделю.

«Конечно, в 2020 году целый ряд факторов внес существенные коррективы в нашу работу, но мы очень рады, что нам удалось сохранить очно-заочный формат проведения встречи дипломатов стран БРИКС. В этом году она состоится в Казани. Это очень важно, поскольку мы сможем показать нашим гостям не только столицу страны, но и ее регионы», – заметил Колпаков.

По словам председателя совета молодых дипломатов МИД, в ходе форума предусмотрены как рабочие сессии, так и ознакомительная программа для участников. Основных тем для рассмотрения будет четыре: взаимодействие в форматах БРИКС и БРИКС плюс, развитие контактов по линии объединений молодых дипломатов, вопросы цифровизации.

Руководитель отдела по делам БРИКС МИД России Михаил Калугин отметил, что задача Москвы заключалась в том, чтобы вписать форум в контекст всего цикла российского председательства в БРИКС. Несмотря на многочисленные ограничения, сотрудничество стран пятерки идет очень активно. Уже известно, что 17 ноября в режиме видеосвязи состоится XII саммит БРИКС. В целом запланировано проведение более 150 мероприятий, большинство из них проходит в режиме онлайн.

Калугин отметил, что Форум молодых дипломатов имеет особое значение для российской стороны. «Правда, в этом году не смогли из-за транспортных ограничений прилететь молодые дипломаты из столиц стран БРИКС не смогли прилететь в Россию из-за транспортных ограничений, но мы нашли выход и предложили поучаствовать в дискуссии тем из них, кто работает непосредственно в посольствах стран-участниц в нашей стране. Уверен, предстоящие обсуждения будут интересны для всех сторон», – подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

Начальник отдела международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Татьяна Селиверстова подчеркнула, что на молодежном треке по направлению стран БРИКС Россия всегда задает актуальные тренды. В 2015 году, помимо форума молодых дипломатов, Россия провела и Молодежный саммит стран-участниц этого объединения. В его рамках было предложено проводить ежегодные встречи глав ведомств по делам молодежи.

«В этом году шестой по счету саммит состоится в конце ноября в Ульяновске, также в очно-заочном формате. Мы надеемся, что дипломаты, работающие на территории России, найдут возможность присоединиться к нему и выступить в его рамках. Позиция тех, кто будет в ближайшем будущем формировать политику своих стран, крайне важна для нас. Со своей стороны мы готовы поддержать этот формат как на экспертном, так и на ресурсном уровне», – заявила Селиверстова.

С обращением к будущим участникам форума обратился специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал. Он заметил, что молодые кадры нередко приходят в сферу дипломатии с новыми и нестандартными идеями, мыслями и подходами. Это крайне важно в современных условиях, когда основными задачами становятся установление глобального мира, равенства и уважения в международных отношениях.