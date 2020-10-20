Мизулину удивила позиция СПЧ по поправкам в Семейный кодекс

Зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина заявила, что удивлена позицией Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, который дал отрицательное заключение на пакет законопроектов, направленных на совершенствование семейного законодательства и защиту семьи.

Мизулина заявила на онлайн-конференции, посвященной теме укрепления института семьи, что позиция СПЧ ее удивила, «потому что мы все знакомы с его (главы СПЧ Валерия Фадеева) отзывом, который он дал на наши законопроекты и на законопроект (главы комитета СФ по законодательству Андрея) Клишаса от 29 июля 2020 года, в котором он высказал ряд замечаний, приняв, похвалив и особо отметив, что наша система мер защиты соответствует международным стандартам», передает ТАСС.

Она также напомнила, что Фадеев высказал ряд предложений по улучшению законопроектов, отметив, что их все можно учесть при подготовке ко второму чтению.

«Почему вдруг Совет по правам человека будет менять мнение, это для меня удивительно. Тем более я знаю Валерия Фадеева как очень хорошего ученого и человека последовательного. Я его очень уважаю», – отметила сенатор.

Мизулина также обратила внимание на то, что в отзыве якобы есть ошибка: «СПЧ утверждает, что наш законопроект выводит семью из сферы частного права. Это просто ошибочное суждение, кто-то очень некрасиво, неприлично вложил такого рода суждение в этот отзыв. Потому что действующий Семейный кодекс как раз вывел семью из сферы частного права, поскольку разрешил вторгаться в семью в целях защиты прав ребенка, используя любые методы и на самом деле нарушая права ребенка».

Она подчеркнула, что законопроекты не выводят семью из сферы частного права, а настаивают на том, что «важное значение имеет вопрос сохранения семьи».

Кроме того, Мизулина сообщила, что в ходе онлайн-конференции получила информацию о том, что поправки не поддержало и правительство.

«Мне жаль, если правительство пойдет по этому пути», – сказала она.

Напомним, СПЧ подготовил отрицательное заключение по поправкам в Семейный кодекс, которые были разработаны во главе с сенатором Мизулиной. Поправки не поддержала и комиссия правительства по законопроектной деятельности.