В Германии обозначили последствия отказа от «Северного потока – 2»

Депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн предрек Германии «темноту» при отказе от реализации проекта «Северный поток – 2».

По его словам, отказ от строительства «Северного потока – 2» и переход на поставки газа из Соединенных Штатов приведет к резкому росту цен на энергоснабжение, что ударит по простым гражданам Германии, доходы которых и так серьезно пострадали из-за пандемии, передает «Вечерняя Москва».

«Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. Германии нужен «Северный поток – 2». Потому что без российского газа немцы будут в темноте», – сказал Линдеманн.

Он добавил, что электричество и энергия в Германии уже в два раза дороже, чем в других странах Европейского союза.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что проект «Северный поток – 2» будет достроен, однако неизвестно когда именно. По его словам, Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после произошедшего с блогером Алексеем Навальным.

Министр энергетики России Александр Новак заявлял, что страны Евросоюза заинтересованы в поставках российского газа, об этом говорит поддержка в реализации проекта «Северный поток – 2».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».