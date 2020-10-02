Погребинский: Аваков не допустит военной поддержки Азербайджана Украиной

«Эта публика использует любой повод, чтобы оказаться «против России». Членство Армении в ОДКБ заставляет их поддерживать Азербайджан», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление депутата партии «Слуга народа» Людмилы Марченко о возможности военной поддержки Киевом Азербайджана в конфликте с Арменией.

«Позиция Марченко частная и не соответствует официальной точке зрения Киева, – сказал Михаил Погребинский. – Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и ведомство в целом высказываются по Карабаху очень осторожно, фактически дублируя точку зрения, озвученную накануне тремя лидерами великих держав – Дональдом Трампом, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным».

«При этом интонация заявления президентов США, Франции и России скорее говорит о симпатии к Армении, чем к Азербайджану. С другой стороны – оно больше антитурецкое, чем проармянское. Все из-за того, что Эрдоган ведет себя слишком нахально. И это не нравится не только Армении, но и России, Трампу и особенно Макрону, у которого в стране есть сильная армянская диаспора», – отметил Погребинский.

«В случае с позицией официального Киева ситуация иная. На Украине говорят о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Это более-менее естественно, потому что для Украины Нагорный Карабах – модель Донбасса, и возвращение Карабаха под контроль Баку было бы для Киева позитивной новостью. Но поскольку «старшие товарищи» не дадут Украине встать на сторону Баку, все разговоры о военной поддержке Азербайджана – это чистой воды отсебятина Марченко», – пояснил политолог.

Собеседник также добавил, что заявления отдельных украинских депутатов о том, что надо бы поддержать Азербайджан в конфликте с Арменией, звучали и раньше. «Тут все предельно понятно. Эта публика использует любой повод, чтобы оказаться на стороне «против России». Членство Армении в ОДКБ заставляет их поддерживать Азербайджан», – указал эксперт.

«При этом у нас во власти есть очень влиятельный бакинский армянин – Арсен Аваков. И хотя он не президент страны – какого-то движения Украины в сторону военной поддержки Азербайджана он точно не допустит, пока находится на посту главы МВД», – резюмировал Погребинский.

Как заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Людмила Марченко, Киев готов оказать военную поддержку Азербайджану на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

«Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация», – отметила Марченко.

Депутат выразила уверенность, что «если вопрос встанет остро, то Украина не пройдет мимо».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье утром.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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