Итальянский политик назвал отравление Навального политтехнологией

Отравление Алексея Навального – это хорошая политтехнология и элемент предвыборной кампании кандидата в президенты США Джо Байдена, выразил мнение руководитель фракции итальянской партии Forza Italia в городском совете Сассуоло Давид Капеззера.

«Я думаю, что европейский парламент решил ввести санкции с целью надавить на Россию, но на самом деле пострадает Евросоюз. Понятно, что экономический кризис приведет к политическому кризису. На данный момент отравление Навального – хорошая политтехнология и элемент предвыборной кампании Байдена, который строит свой имидж на конфронтации и конфликте с Россией, в отличии от Трампа, который выступает за сотрудничество и решение назревших проблем», – заявил Капеззера СМИ.

При этом эксперт отметил, что Навальный не является популярным политиком в России, а потому сейчас он «активно раскручивается европейскими медиа и поддерживается различными спецслужбами ЕС».

«ЕС должен понять, что кроме западной модели демократии, которая грешит двойными стандартами и избирательностью права, есть и другие концепции демократии. Пример цветных революций показал, что демократию нельзя насадить, она не появится и после введений санкций. Внутреннюю политику каждой страны нужно уважать, необходимо защищать национальные интересы каждой страны – поэтому я, моя партия, большинство населения Италии против санкций. Демократию надо взращивать постепенно путем диалога, сотрудничества и, главное – примера», – добавил Капеззера.

При этом он подчеркнул, что насаждение демократии и псевдолидеров приведут только к разрушениям, войнам и потоку беженцев, что «снова ляжет на плечи обычных граждан ЕС».

Тем временем президент ассоциации «APSARUE» – культурного объединения «друзья Румынии в Европейском союзе» Камелия Поп Дорина, комментируя ситуацию с Навальным в своем Facebook, заявила о разрушении образцовой европейской демократии.

«Европейская политика очень сильно меняется, и ситуацию в какой-либо стране нельзя обострять с помощью обвинений, не обоснованных в конечном итоге ничем, тогда как Европа немедленно объявляет новые санкции в отношении России», – заявила она.

Также Поп Дарина сообщила, что с некоторых пор ее соотечественники, проживающие в Москве, обращаются с жалобами на эмбарго европейского сообщества. При этом всяческие обвинения, по ее словам, бездоказательные, в связи с историей Навального, «действительно очень странные».

«Мы задаемся вопросом: где международное расследование? Мы не можем рассматривать дело, но одно можем твердо заявить: мир уже находится в сильном экономическом кризисе не только из-за COVID-19, так что не нужны никакие другие санкции, которые могут принести больше вреда, чем необходимо в текущей ситуации», – сказала она.

Глава ассоциации также выразила надежду, что Европа пойдет правильным путем и избежит ненужных санкций в отношении невиновного народа.

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим веществом, имеющим стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.