Памятник Балбесу Юрия Никулина украли под Петербургом

Скульптуру Балбеса в исполнении Юрия Никулина украли в поселке Мга Ленинградской области. Персонаж, известный по фильмам Леонида Гайдая, простоял в компании своих кино-друзей – Труса и Бывалого – всего сутки.

«Необъяснимый безобразный акт вандализма произошел в поселке Мга в ночь с 18 на 19 октября – с территории, прилегающей к кинотеатру «Октябрь», похитили уличную скульптуру – фигуру легендарного киноперсонажа Балбеса, которого когда-то воплотил на экране народный артист СССР Юрий Никулин», – сообщила пресс-служба Мгинского городского поселения

В пресс-службе также отметили, что дополнительных средств на изготовление копии украденной скульптуры в проекте, конечно, не предусмотрено.

«Остается надеяться, что у личностей, совершивших акт бессмысленного вандализма, все-таки есть еще остатки совести. Просим их одуматься и вернуть на место украденную скульптуру», – добавили в пресс-службе.

Между тем в компании «Меромакс», изготовившей памятник, рассказали 47news, что люди, которые украли фигуру Никулина, пытались вытащить из земли и две другие статуи, но не смогли.

«Установили памятник, порадовались, а теперь такие новости. Там видны следы человеческой деятельности. Персонажей Вицина и Моргунова тоже пытались расшатать и вытащить. Теперь будем под заказ новую скульптуру делать, переговоры ведем уже. Не дешево, конечно. А Труса и Бывалого пока уберем», – рассказал подрядчик.

В июле сообщалось, что памятник Русалочке в Копенгагене подвергся нападению вандалов. На камне-цоколе, где расположена скульптура, злоумышленники сделали надпись краской на английском «Racist Fish» («Расистская рыба»).