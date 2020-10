На Порошенко завели дело за просьбу к США ввести санкции против Коломойского

На Украине расследуют уголовное дело по факту разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, во время которого Порошенко просил ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского.

«Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту разговора бывшего президента Украины Петра Порошенко и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, во время которого Порошенко просил поддержать его на будущих президентских выборах, а также ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского», – говорится в материалах суда, передает информагентство «Украинские новости».

Отмечается, что дело открыто 3 августа по обращению Коломойского. Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 369-2 Уголовного кодекса («Злоупотребление влиянием»).

Напомним, в книге Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) говорится, что Порошенко просил США ввести санкции против олигарха Игоря Коломойского, который поддерживал соперников на украинских президентских выборах. В свою очередь Коломойский потребовал открыть уголовное дело против экс-президента Украины. Он отметил, что Болтон не исключил возможности выполнить желание Порошенко. Коломойский считает, действия Порошенко нарушили закон и повлекли значительный ущерб для олигарха.