Добровольцы навестили жителей Рязанской области после ЧС

Команда Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе прибыла в Рязанскую область после пожара на складах хранения боеприпасов, чтобы помочь людям, эвакуированным в пункты временного проживания.

Студенты-спасатели помогали специальным службам в тушении отдельных очагов возгораний сухой травы для недопущения распространения огня в населенные пункты, проводили разведку четырех возгораний с последующим тушением на площади более девяти гектаров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Добровольцы отвозили пострадавших в социальную службу для получения компенсаций, вместе с психологической службой МЧС России оказывали психологическую поддержку. После снятия режима ЧС в районе – совместно с Министерством обороны Российской Федерации и муниципальными службами готовили жилье к возвращению хозяев. Из-за взрывов в домах выбило окна, двери, испортилась мебель. Сейчас все жители из пунктов временного размещения в селе Вослебово Скопинского района вернулись домой. Добровольцы помогли 43 жителям – убрали битые стекла, расставили бытовую технику и мебель, чинили и монтировали двери.

В завершении работ, студенты-спасатели адресно обошли всех пострадавших для оказания, в случае необходимости, бытовой помощи. Член Общественной палаты России, руководитель ВСКС Евгений Козеев со студентами-спасателями посетили жителей поселка Желтухинский Скопинского района Рязанской области.

«Люди пережили большой стресс – поддержка и помощь очень важны даже после возвращения. Мы стараемся помочь жителям пострадавших районов в восстановлении хозяйства», – отметил Козеев.

Так, 80-летняя женщина отказывалась от госпитализации в районную больницу из пункта временного размещения, пока добровольцы не сказали ей, что лично проконтролируют восстановление ее дома. Студенты-спасатели помогли остеклить оконные рамы в доме местной жительницы и подарили ей новую дверь. Позже добровольцы помогли пенсионерке добраться домой из больницы.

Напомним, пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области 7 октября. Были эвакуированы жители близлежащего поселка. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы. В тушении было задействовано более 650 военных. Количество пострадавших из-за пожара увеличилось до 13 человек.