Лавров заявил о преодолении кризиса в отношениях с Советом Европы

Под кризисом, в котором были отношения Москвы и Совета Европы в 2014-2019 годах, можно «подвести черту», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Теперь ситуация качественно изменилась, прежде всего в результате состоявшейся в мае прошлого года в Хельсинки сессии Комитета министров Совета Европы. Права российских парламентариев с тех пор были полностью восстановлены. Главный урок той ситуации заключается в том, что неприемлемо в Совете Европы разговаривать языком угроз, ультиматумов, давления, неприемлемо пытаться нарушать ключевые принципы, на которых Совет Европы базируется и которые закреплены в его уставе», – передает слова министра «Коммерсант».

Лавров напомнил, что Россия является «крупнейшей европейской страной, активным участником Совета Европы». «Мы присоединились к 67 правовым актам этой панъевропейской организации и воплотили их нормы в национальное законодательство в целом ряде случаев», – отметил глава МИД.

По словам Лаврова, он в ходе переговоров привлек внимание Пейчинович-Бурич к проблемам русских и русскоязычных граждан Украины и Прибалтики, водной блокаде Крыма и попыткам пересмотра истории Второй мировой войны.

Пейчинович-Бурич выразила надежду, что ее визит в Москву вывести отношения между Советом Европы и Россией на новый уровень.

Напомним, российскую делегацию в 2014 году из-за событий в Крыму и лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В ответ Россия сначала перестала участвовать в заседаниях ПАСЕ и платить членские взносы. В 2019 году полномочия российской делегации были восстановлены.