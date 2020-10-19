Азербайджан обвинил Армению в попытке атаковать стратегический нефтепровод

Генпрокуратура Азербайджана обвинила Армению в попытке разрушить стратегический нефтепровод Баку – Новороссийск, ракеты упали на расстоянии 250 метров от нефтепровода.

По данным ведомства, ВС Армении запустили ракеты в направлении Хызинского района, находящегося более чем в 300 километрах от территории проведения военных действий. Они были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии, однако некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку – Новороссийск, передает РИА «Новости».

«Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб», – говорится в сообщении ведомства.

Нефтепровод Баку – Новороссийск имеет протяженность 1,33 тыс. километров.

В понедельник Азербайджан заявил о взятии нескольких населенных пунктов в Карабахе.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.