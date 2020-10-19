Кремль заявил о способности России и Саудовской Аравии повлиять на стабилизацию нефтяных рынков

Взаимодействие России и Саудовской Аравии способно повлиять на стабилизацию нефтяных рынков, стороны в активной стадии взаимодействия в свете подвижности на рынках нефти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин дважды разговаривал по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. У Пескова спросили, с чем связана такая частота звонков, есть ли у стран разногласия в рамках сделки ОПЕК+, и вызывает ли в целом ситуация на нефтяном рынке опасения.

«Нет, речь идет не о разногласиях, а о взаимодействии двух стран, двух крупнейших производителей нефти, тех стран, совместные действия которых способны оказывать стабилизирующее влияние на рынок энергоносителей», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Все эти рынки подвижны, и мы находимся на весьма активной стадии взаимодействия, обмена мнениями, поэтому это требует регулярных контактов», – добавил представитель Кремля.

На вопрос, есть ли новые инициативы Москвы и Эр-Рияда для рынка нефти, Песков сказал: «До сих пор ничего озвучено не было».

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