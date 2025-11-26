Путин: Россия и Киргизия проводят около 97% расчетов в нацвалютах

Tекст: Вера Басилая

Россия и Киргизия переходят на расчеты в национальных валютах: на данный момент уже порядка 97% платежей проводится без использования иностранных денежных единиц, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским лидером Садыром Жапаровым.

Российский президент уточнил, что стороны продолжают обсуждать новые схемы организации взаимных расчетов.

Владимир Путин также подчеркнул, что отношения между Россией и Киргизией строятся на принципах стратегического партнерства и союзничества. По его словам, сотрудничество между странами развивается успешно, опираясь на взаимное уважение и базовый договор о дружбе и сотрудничестве.

«Мы очень рады с коллегами находиться в дружественной Киргизии – Кыргызстане. Визит проходит в преддверии заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Высоко ценим большую работу, проделанную Киргизией в ходе своего председательства в ОДКБ. Россия принимает у вашей страны эстафету и будет председательствовать в организации в 2026 году», – заявил Путин.

Кроме того, на встрече президентов был анонсирован пакет ключевых соглашений между Москвой и Бишкеком. Владимир Путин сообщил, что в рамках визита будет подписано программное совместное заявление, посвященное расширению двустороннего сотрудничества, а также пакет межправительственных документов в таких сферах, как торговля, экономика, образование и миграция.

Президент России выразил надежду встретиться с Садыром Жапаровым в ходе неформального саммита СНГ, который намечен на конец декабря в Петербурге. Путин отметил, что традиционные предновогодние встречи лидеров стран СНГ проходят ежегодно, а в нынешнем году дата саммита – 21–22 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

В сопровождении кавалерии Путин на автомобиле «Аурус» прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо» на встречу с президентом Садыром Жапаровым.

Официальный визит Путина начался с протокольной церемонии.

Переговоры между Путиным и Жапаровым начались в зале «Чеч добот» в резиденции «Ынтымак ордо».