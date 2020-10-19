Прохожий с ножом напал на девушек в Алтайском крае

Мужчина напал с ножом на двух девушек в Бийске Алтайского края, одна из них погибла, вторая попала в больницу в тяжелом состоянии, сообщило управление СК по региону.

«По предварительным данным следствия, вечером 18 октября 2020 года в районе улиц Васильева и Социалистической в городе Бийске неизвестный молодой человек напал на двух девушек в возрасте 22 лет», – сообщается на сайте ведомства.

Мужчина ударил одну из девушек ножом в живот, она умерла на месте. Вторая получила ранения в грудь и живот, но успела позвать на помощь. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство». Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося. Подозреваемый еще не найден.

«Следователи и следователи-криминалисты СК совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступлений, а также лица, причастного к их совершению. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СК.

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