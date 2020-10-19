Прохожий с ножом напал на девушек в Алтайском крае

Взгляд
19 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
Разделы

Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции

Кто будет чистить московские дворы от снега и льда Максим Блинов/РИА Новости
Столица России оказалась в миграционной ловушке – зима уже близко, а хрестоматийных таджиков с ломом в руках стало гораздо меньше. Из-за пандемии они покинули Москву. Такие опасения следуют из заявления мэра города Сергея Собянина. Он полагает, что дефицит дворников могут восполнить наши соотечественники из других регионов. Поедут ли они на работу в Москву, и если да, то на каких условиях? Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
Перейти в раздел…

Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

Это не Су-34, это Су-32ФН Reuters
Бомбардировщик Су-34 по праву вызывает чувство гордости – эта во многом выдающаяся боевая машина отлично проявила себя в Сирии. Однако мало кто знает, что для нее изначально предусматривалась и морская модификация. «Морской» Су-34 должен был совсем недавно поступить на вооружение. Что дала бы реализация этой идеи ВМФ России и почему она сорвалась? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский вербует Эрдогана на противостояние с Россией

Зеленский и Эрдоган демонстрируют глубокое взаимное удовлетворение Zuma/ТАСС
В Киеве громогласно радуются итогам визита президента Украины Зеленского в Анкару – и призывают Эрдогана принять участие в так называемой Крымской платформе. Какие интересы объединяют Украину и Турцию, каким образом оба государства намерены совместно противостоять России и почему подобное сотрудничество несет угрозу прежде всего самой Украине?  Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Не читайте перед обедом антисоветских газет

Максим Соколов, публицист
То ли тирания какая-то плюшевая, то ли свободные камни с каким-то изъяном, то ли камлания прогрессивной общественности сами по себе, а экзистенциальный прорыв к свободе, через тернии к звездам, сам по себе. Подробности...

Геронтократия защищает США

Дометий Завольский, историк-архивист
Современная медицина хоть уже замедляет (неравномерно) старение, но еще не омолаживает. Есть риск получить геронтократию в яркой обертке: вроде бы активных политиков, кои десятилетиями будут мыслить по-стариковски. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Русское вино взбирается на третью полку

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Говорят, хороший винодел – не тот, кому удалось произвести качественное вино, «вино на удачу», но тот, кто ежегодно выдает стабильно высокое качество. Русские виноделы научились делать отличные вина. Осталось всего ничего – найти своего, русского, потребителя. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...

На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой у вас телефон?
  • Я поклонник Android

  • Я поклонник iPhone

  • Использую телефоны на разных платформах
Вы поддерживаете обязательную вакцинацию населения от коронавируса?
  • Да, всех граждан

  • Да, только граждан из групп риска

  • Нет, вакцинация должна быть добровольной
Что страшнее – карантин или коронавирус?
  • Карантин

  • Коронавирус
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские оборонные компании атаковали северокорейские хакеры
    Новые правила покупки ОСАГО вступили в силу Президент Армении назвал условие признания независимости Карабаха Во Франции захотели высылать чеченских «политических исламистов» Начата проверка данных о принудительной стерилизации женщин на Урале
    В Дагестане задержали насильника и убийцу восьмилетней девочки Дипломат США посетил Дамаск для переговоров ФБР спросили о причастности России к разоблачению сына Байдена На Украине потребовали декоммунизировать колбасу
    Жириновский призвал запретить туризм в Турцию Британские опросы предсказали победителя на выборах в парламент Грузии Американский астрофизик оценил вероятность гибели мира за день до выборов в США Британка обвинила министра ОАЭ в попытке изнасилования

    Главная тема


    Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

    «влияние на Европу»


    Армения объяснила «большую игру» Турции

    «Большая Украина»


    Украинский дипломат предложил вернуть Крым через Белоруссию

    перспективное суперорудие


    В США похвастались способной «обстреливать Москву» пушкой

    Видео

    «Крымская платформа»


    Зеленский вербует Эрдогана на противостояние с Россией

    новая версия «отравления»


    «Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

    неожиданная история


    Как сорвались переговоры о переходе союзников Гитлера в Красную армию

    зима близко


    Москва оказалась в миграционной ловушке

    Следы «Новичка»


    Кот Скрипаля: Две башни Алексея Навального

    COVID-19


    Дмитрий Грунюшкин: Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

    Опрос Зеленского


    Василий Стоякин: Пять вопросов Владимира Зеленского поставили в тупик его самого

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой у вас телефон?

    Прохожий с ножом напал на девушек в Алтайском крае

    19 октября 2020, 09:54

    Текст: Евгения Шестак

    Мужчина напал с ножом на двух девушек в Бийске Алтайского края, одна из них погибла, вторая попала в больницу в тяжелом состоянии, сообщило управление СК по региону.

    «По предварительным данным следствия, вечером 18 октября 2020 года в районе улиц Васильева и Социалистической в городе Бийске неизвестный молодой человек напал на двух девушек в возрасте 22 лет», – сообщается на сайте ведомства. 

    Мужчина ударил одну из девушек ножом в живот, она умерла на месте. Вторая получила ранения в грудь и живот, но успела позвать на помощь. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство». Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося. Подозреваемый еще не найден.

    «Следователи и следователи-криминалисты СК совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступлений, а также лица, причастного к их совершению. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СК.

    Ранее несовершеннолетней школьнице из Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве собственной бабушки. 


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •