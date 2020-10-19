Стало известно о визите представителя администрации Трампа в Дамаск

Заместитель помощника президента США Кэшьяп Патель в 2020 году посетил Дамаск для переговоров с властями Сирии, сообщают СМИ.

Источники Wall Street Journal сообщают, что Патель, который курирует вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, принял участие в «секретных встречах с режимом Асада». Патель, как утверждает издание, хотел добиться «освобождения минимум двух американцев, которых, как предполагается, удерживает президент Башар Асад», передает ТАСС.

Представитель властей США «такого высокого ранга» впервые более чем за 10 лет «встретился» с сирийскими властями, сообщает WSJ. Издание не сообщает, с кем именно Патель вел переговоры. Как сообщают источники, пока нет свидетельств того, что его усилия увенчались успехом. WSJ пишет, что Белый дом рассчитывает на освобождение американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии в 2012 году, и медика Маджида Камалмаза, пропавшего в 2017 году. Утверждается, что сирийские власти «удерживают не менее четырех других американцев».

Источники Wall Street Journal заявили, что на прошлой неделе помощник главы американского государства Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен провел встречу с руководителем управления общей безопасности Ливана Аббасом Ибрагимом, который прежде был посредником между Сирией и США. Издание пишет, что О'Брайен и Ибрагим обсуждали судьбу американцев, якобы удерживаемых в Сирии.

Напомним, Трамп заявил, что рассматривал в 2017 году возможность убийства президента Сирии Башара Асада, однако от этого плана его отговорил тогдашний шеф Пентагона Джеймс Мэттис. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались.