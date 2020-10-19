Тысячи доз лекарства от коронавируса прибыли в Венесуэлу из России

В Венесуэлу прибыли несколько тысяч доз российского лекарства от коронавируса, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Показав упаковку «Авифавира», он сообщил, что из России «прибыл мощный противовирусный препарат – фавипиравир». По его словам, Венесуэла получила «тысячи доз, чтобы спасти жизни». Как подчеркнул Мадуро, препарат особенно эффективен при лечении пациентов в тяжелом состоянии. Лекарство для жителей Венесуэлы будет бесплатным, передают РИА «Новости» и ТАСС.