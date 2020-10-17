Корабли Северного флота сформировали отряд в Средиземном море

В Средиземном море сформировали отряд кораблей Северного флота для совместного маневрирования и проведения учений, сообщили в пресс-службе СФ.

«Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Алтай» приступили к выполнению поставленных задач дальнего похода в Средиземном море в составе отряда под командованием начальника штаба бригады противолодочных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Станислава Варика», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Моряки отработают совместное маневрирование, проведут учения, совершат деловые заходы в порты нескольких стран средиземноморского региона. Вернуться на главную базу флота – Североморск – планируется до 2020 года.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» действует в Средиземном море с начала августа, он заходил в порты Алжира, Кипра и Сирии, провел несколько учений по противовоздушной обороне и поиску подлодок, провел учения с кораблями Черноморского флота и дальней противолодочной авиацией Северного флота.

Напомним, в сентябре корабли и суда Северного флота прибыли на Чукотку и провели учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье.