Главу Выборгского района Ленобласти задержали за хищение 700 млн рублей

В Ленинградской области по подозрению в мошенничестве задержан глава администрации Выборгского района, сообщило региональное следственное управление СК.

«В Выборге задержан глава администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно материалам следствия, подозреваемый вместе с председателем комитета финансов администрации Выборгского района и другими лицами использовал документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о выполненных работах по капитальному и текущему ремонтам зданий и помещений в Выборге. Денежные средства за ремонт были перечислены из местного бюджета на счета подконтрольных юридических лиц. В настоящее время следствие устанавливает всех фигурантов преступления.

На прошлой неделе был задержан депутат законодательного собрания Ростовской области по делу о хищении природного газа на 44 млн рублей.

В сентябре басманный суд Москвы арестовал сына экс-губернатора Иркутской области и депутата местного заксобрания Андрея Левченко, обвиняемого в крупном мошенничестве.