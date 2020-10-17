Армения заявила об ударе ВС Азербайджана по селу в Карабахе

Мирные жители села Шош Аскеранского района Карабаха получили ранения после удара вооруженных сил Азербайджана, сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«По предварительным данным, в селе Шош Аскеранского района пострадали трое мирных жителей. Состояние одного из раненых тяжелое, общине был нанесен большой материальный ущерб. Подробности уточняются», – приводит слова Ованнисяна ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении в небе над республикой двух беспилотников ВС Азербайджана.

«Сообщения о том, что в небе над Арменией сбиты два беспилотника, принадлежащие Азербайджану, являются ложью и не имеют никаких оснований», – заявили в свою очередь в Минобороны Азербайджана.

В пятницу утром Ереван заявил о широкомасштабном наступлении армии Азербайджана на севере Карабаха. Позже Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по Нахичевани. В Ереване опровергли заявление Баку. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку не имеют намерений переносить военные действия на территорию Армении и не планируют просить военной помощи у Турции и у Пакистана.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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