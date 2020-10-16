Алиев открестился от планов перенесения боев на территорию Армении

Азербайджан не планирует переносить боевые действия на территорию Армении, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

«У нас нет никаких военных целей на территории Армении. Мы не имеем намерений переносить военные действия на территорию Армении», – сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу A Haber, передает ТАСС.

Он также сообщил, что Баку не планирует просить военной помощи у Турции и у Пакистана. «Турция и Пакистан – это страны, которые нас поддерживают. Но о военной помощи не может быть речи. В этом нет необходимости», – сказал Алиев.

Глава Азербайджана отметил, что создание турецкой военной базы на азербайджанской территории никогда не было предметом обсуждения, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент Азербайджана сообщил, что говорить о введении миротворцев в Нагорный Карабах пока рано. «В администрации президента России справедливо заметили, что вопрос должен быть решен с согласия обеих сторон. Как я уже неоднократно говорил, в базовых принципах есть пункт о введении миротворцев. Но на самом последнем этапе. После деоккупации территорий, возвращении туда беженцев. Говорить сегодня об этом рано», – добавил он.

Накануне азербайджанский лидер заявил об установлении контроля над 40 поселениями в Карабахе с начала боевых действий. Он также выступил за военно-политический путь решения карабахского конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что войну между Азербайджаном и Арменией спровоцировала Турция. Советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян заявил, что боевые действия в Карабахе спланировала Анкара. Турция в свою очередь потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории.

27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.