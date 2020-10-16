МО Армении заявило о широкомасштабном наступлении ВС Азербайджана на севере Карабаха

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о широкомасштабном наступлении ВС Азербайджана на северном направлении линии соприкосновения в Карабахе.

«С раннего утра противник после часового интенсивного артиллерийского обстрела начал широкомасштабное наступление на северном направлении, пытаясь занять наши позиции несколькими атакующими волнами. Однако благодаря смелости и профессионализму армянских бойцов противник был отброшен, понеся большие потери», – передает РИА «Новости» слова Ованнисяна.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

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