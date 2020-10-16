В Арктике зафиксировали беспрецедентное потепление Синоптики рассказали о погоде в столице 16 октября 2020, 03:34 Текст: Антон Никитин

В пятницу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 7 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве опустится до плюс 6 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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