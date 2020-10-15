Путин одобрил закон об исполнении бюджета за 2019 год

Президент России Владимир Путин одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2019 год. Согласно документу, бюджет за 2019 год исполнен с профицитом в 1 трлн 974 млрд рублей.

Доходы составили 20 трлн 188 млрд рублей, расходы – 18 трлн 214 млрд рублей. В 2019 году ВВП составил 110 трлн 4 млн рублей. За 2019 год по сравнению с 2018 годом наблюдается уменьшение доли доходов федерального бюджета по отношению к ВВП на 0,3 процентных пункта – с 18,6% за 2018 год до 18,3% за 2019 год, передает ТАСС.

Ненефтегазовые доходы увеличились на 1,1 процентных пункта, что связано в основном с увеличением поступлений налога на добавленную стоимость (НДС) на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России, на ввозимые в Россию товары (в том числе за счет повышения основной ставки налога), ростом поступлений налога на прибыль и акцизов на нефтепродукты.

Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета по итогам 2019 года составил 5,4% ВВП. В части нефтегазовых доходов произошло снижение на 1,4 процентных пункта ВВП, на которое повлияло изменение налогового и таможенного законодательства в рамках завершения «налогового маневра». Кроме того, влияние оказало изменение показателей социально-экономического развития по сравнению с их значениями за аналогичный период предыдущего года, в основном в связи со снижением цены на нефть марки Urals.

Как отмечается в заключении Счетной платы, по итогам 2019 года сложился самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние 12 лет (94,2%). Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1 трлн 12 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2018 годом на 342 млрд 7 млн рублей, или на 44%.

Ранее Счетная палата зафиксировала рост дотационности российских регионов. Дотации российским регионам из федерального бюджета выросли с 614,5 млрд рублей в 2017 году до 644,5 млрд рублей в 2018 году и 675,3 млрд рублей в 2019 году.