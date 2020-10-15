Московского косметолога приговорили за смерть пациентки

В Москве вынесен приговор косметологу Юлии Качан, чья пациентка летом 2019 года скончалась от анафилактического шока, сообщила глава пресс-службы прокуратуры города Людмила Нефедова.

«Дорогомиловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительницы Московской области Юлии Качан... Суд приговорил Качан к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда», – цитирует Нефедову РИА «Новости».

Косметолога признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть.

Суд установил, что Качан, не имя высшего медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность, оказывала косметологические услуги. Одна из пациенток умерла от анафилактического шока, вызванного инъекцией токсических доз лидокаина.

В октябре 2019 года в Москве девушка обратилась в клинику, чтобы скорректировать форму губ, однако была избита косметологом за вопрос и происхождении вводимого аппарата.