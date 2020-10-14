Дегтярев провел совещание о проблемах строительной отрасли Хабаровского края

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14 октября, среда  |  Последнее обновление — 16:37  |  vz.ru
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У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент

Азербайджан будет поставлять газ на рынки Греции, Италии и Болгарии REUTERS/Florion Goga
У России на юге Европы появился сильный конкурент в лице азербайджанского трубопроводного газа. Он уже в ноябре потечет по Трансадриатическому газопроводу (TAP) прямиком в Грецию, Болгарию и Италию. На рынке Турции азербайджанский газ уже доставил немало неприятностей Газпрому. Какой ущерб он нанесет российскому газу на рынке Южной Европы? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Латвия снова хочет получить у России «от мертвого осла уши»

Маленький городок Пыталово до сих пор является мечтой ряда латвийских политиков pytalovo.reg60.ru
Безобидный, казалось бы, законопроект, внесенный на рассмотрение парламента Латвии, может иметь последствия в том числе и для России. Речь идет о «латышских исторических землях», среди которых упоминается и небольшой городок в Псковской области. Каким образом в Латвии обосновывают свои претензии на российские территории и какова история этих земель в реальности? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Чем опасен миф о тюркском мире

Герман Садулаев, писатель, публицист
Так называемые тюркские народы имеют между собой не больше общего, чем народы, говорящие на языках другой семьи, например индоевропейской. Как вам идея, чтобы бенгальцы, немцы, таджики, литовцы, русские, испанцы, шведы создали единое индоевропейское пространство? Подробности...
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Коронавирус ускорил прогресс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...
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Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Попросим же Творца истории и судьбы о почти невозможном успехе Трампа 3 ноября, ну а если не выйдет, и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра – приготовимся к трудностям. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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Что страшнее – карантин или коронавирус?
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    Дегтярев провел совещание о проблемах строительной отрасли Хабаровского края

    14 октября 2020, 16:37

    Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев провел совещание с руководством строительного блока правительства региона, в ходе которого обсуждались вопросы развития жилищного строительства.

    Главной темой совещания с представителями строительной отрасли, состоявшегося в правительстве Хабаровского края под председательством врио губернатора Михаила Дегтярева, стало увеличение темпов возведения доступного жилья в регионе, передает «Восток Медиа».

    Отмечается, что перед краем стоит задача довести показатель по ежегодному вводу в эксплуатацию жилых объектов до 352 тыс. квадратных метров к 2024 году, а к 2030 – до 411 тыс. квадратных метров. Такие цифры прописаны в национальном проекте «Жилье и городская среда». Причем, это уже скорректированные в сторону уменьшения показатели с учетом вызванного пандемией кризиса в строительной отрасли. В целом же, на долгосрочную перспективу президентом России поставлена более амбициозная задача – ежегодно вводить в эксплуатацию по 0,82 квадратных метра жилья в пересчете на каждого жителя. Для Хабаровского края это означает сдачу порядка 1 млн квадратных метров в год.

    «Миллион квадратных метров в год – тот ориентир, к которому должны стремиться все, кто задействован в работе строительного сектора. Мы хотим, чтобы Хабаровский край развивался. Без строительного сектора, доступного жилья эту задачу не решить», – отметил Михаил Дегтярев.

    Основные объемы строительства приходятся на Хабаровск, где вводится в эксплуатацию 67% от всего нового жилья в крае. В ближайшее время в городе развернется активная застройка микрорайона «Ореховая сопка» – площадки под строительство уже распределены среди крупных застройщиков. В общей сложности здесь планируется возвести около 1 млн квадратных метров жилья. При этом одна из задач региональных и муниципальных властей – сделать конечную стоимость квадратного метра в новом микрорайоне доступной.

    О дороговизне жилья в краевом центре врио губернатора рассказал в интервью СМИ. Михаил Дегтярев сообщил, что приобрел квартиру в Хабаровске в ипотеку, заострил внимание на проблеме высоких цен на недвижимость и заявил, что намерен решать ее с помощью привлечения в регион инвесторов, готовых строить жилье с доступной стоимостью квадратного метра.

    Кроме того, как было заявлено на совещании, для снижения стоимости жилья краевые и муниципальные власти планируют привлекать федеральное финансирование и совместно развивать инженерную инфраструктуру. Так, уже подана заявка в Минстрой на сумму порядка 2,5 млрд рублей, которые на условиях софинансирования будут направлены на строительство дорожной сети, водопровода и тепломагистрали.

    Кроме того, федеральные средства краевые власти намерены привлечь на достройку поликлиники в Прибрежном районе Хабаровска. Этот вопрос Михаил Дегтярев пообещал взять под личный контроль.

    Помимо «Ореховой сопки», в качестве перспективных территорий под жилую застройку определены 6-7 микрорайоны, а также территории в районе улицы Аэродромной и переулка Брянский. В общей сложности здесь планируется возвести порядка 2 млн квадратных метров жилья. Власти Хабаровска в свою очередь определили 42 площадки под перспективные стройки.

    Была поднята на совещании также тема расселения аварийного жилья – его объем составляет 205 тыс. квадратных метров по всему краю. В первую очередь расселять будут те дома, которые были признаны аварийными до 1 октября 2017 года – это 62 тыс. квадратных метров.

    Уже в ближайшее время должно начаться строительство 24 многоквартирных домов в 15 населенных пунктах края. Это позволит заселиться в новое жилье 2 тыс. 461 человеку, проживающим в аварийном фонде. Проектно-сметная документация на эти объекты уже разрабатывается.

    Что касается краевого центра, то здесь планируется расселить около 14 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Для реализации программы наряду со средствами федерального фонда содействия реформированию ЖКХ потребуется выделить порядка 1,3 млрд рублей из краевого бюджета. Это позволит региону завершить программу досрочно и в приоритетном порядке претендовать на федеральное финансирование для реализации следующего этапа.

    В правительстве Хабаровского края продолжают в «ручном режиме» решать проблемы обманутых дольщиков. Михаил Дегтярев обозначил, что эта горячая тема должна быть полностью снята с повестки дня до 1 октября следующего года. Этот вопрос Михаил Дегтярев поднимал в том числе и на федеральном уровне. В частности, он обсуждал его с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым. Дегтяреву удалось достичь договоренностей о помощи федерального центра в финансировании достройки проблемных объектов.


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